Orrick nella compravendita di 10 impianti fotovoltaici tra Sonnedix e TerniEnergia

Orrick

Orrick ha assistito Sonnedix, IPP nel settore fotovoltaico, e TerniEnergia società quotata sul segmento Star di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, nella sottoscrizione di un accordo per la compravendita di 10 impianti fotovoltaici per complessivi 11 MW.



L'accordo prevede che il closing dell'operazione di cessione degli asset da TerniEnergia a Sonnedix avvenga entro e non oltre il 31 ottobre 2018, all'avverarsi di talune condizioni e previa costituzione di una Newco, nella quale confluirà il perimetro del parco impianti oggetto dell'operazione. La partecipazione della costituenda società veicolo sarà poi trasferita a Sonnedix a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di acquisizione (closing).



La transazione prevede l'assunzione da parte di Sonnedix di debiti finanziari legati agli impianti per Euro 27,8 milioni circa. Resteranno in capo al Gruppo TerniEnergia i crediti fiscali riferibili agli impianti oggetto dell'operazione, per un importo pari a circa Euro 3,7 milioni.



Per Sonnedix ha agito il team guidato da Carlo Montella, partner e global Deputy Business Unit Leader della practice E&I, coadiuvato dagli of counsel Andrea Gentili e Pina Lombardi, dalla special counsel Celeste Mellone e dalla trainee Paola Alberta Esposito.



Per TerniEnergia ha agito il team guidato da Marco Nicolini, partner Responsabile del Dipartimento Corporate italiano, coadiuvato da Andrea Piermartini Rosi, partner, e Riccardo Valle, special counsel.