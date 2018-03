STEFANELLI&STEFANELLI VINCE AL CDS

I supremi giudici amministrativi aprono all'interpretazione attenuata del principio del prioritario esame del ricorso incidentale presentato dal secondo di due offerenti



Bologna, 27 marzo 2018 – Stefanelli&Stefanelli, con gli avvocati Andrea Stefanelli e Mario Sanino ha vinto avanti al Consiglio di Stato (Sez. V, 23/03/2018, n. 1848) l'appello presentato per conto dell'assistita nei confronti della sentenza che aveva accolto il ricorso promosso e riguardante l'affidamento, da parte del Comune di Firenze, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed ambientale.



La controversia in oggetto arriva a conclusione di un'intricata vicenda processuale, che era stata originata dalla procedura esperita dal Comune di Firenze nell'ottobre 2013 allorché all'esito delle operazioni di gara – cui partecipavano solamente le due ditte suindicate – la concessione veniva affidata alla parte ora vittoriosa, classificatasi seconda in graduatoria ma risultata aggiudicataria a seguito dell'esclusione della convenuta (accertata con sentenza del TAR Firenze n. 545/2015 e confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 404/2016).