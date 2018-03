JAGUAR LAND ROVER ENGLANDSTAR CHEF FORENSE COOK EAT PLAY & DRIVE

Martedì 27 marzo da Les Chefs Blancs, in Via dei Monti della Farnesina 77, scuola di cucina degli Chef Sandro Masci e Giulia Steffanina, si è svolto il terzo appuntamento del Jaguar Land Rover Englandstar Chef Forense.

Tanti gli ospiti invitati dall'Avv. Nicola Colavita, ideatore di questo divertente ed esclusivo format, che lega professionisti del mondo del diritto, manager, imprenditori e appartenenti ad altre categorie professionali, al mondo della cucina.

Tema della serata: "La Pizza fatta in Casa: dalla Regina Margherita in poi".

"Vedere i partecipanti mettere letteralmente le mani in pasta, infarinarsi i grembiuli, calzare i guanti in lattice per l'accurata scelta degli ingredienti, scherzare e mangiare di gusto quello che avevano preparato – ha commentato l'Avv. Colavita - è stato veramente molto divertente".

All'appetitoso evento hanno preso parte tra gli altri il Direttore Vendite di Jaguar Land Rover Englandstar Marcello Pellegrini, il Direttore Generale After Sales di Jaguar Land Rover Italia Gerardo Altieri, il noto Avvocato penalista Gianluca Tognozzi, il Top Lawyer Cristiano Augusto Tofani, gli Avvocati civilisti Marco Ieradi e Giuseppe Ciaglia, il Manager Paolo Sabbadini, l'imprenditore Riccardo Nicolini, il Presidente della International Water Treatment Valerio Masciolini, il Vice Presidente di Mineracqua di Confindustria Avv. Ettore Fortuna, la gallerista d'arte Miliza Rodic, il Manager di Acqua di Parma Ignazio Cusumano, la giornalista/modella Anna Maria Travagliati, il giornalista di La7 Paolo Cecinelli, l'assicuratore Alessandro Civitella e il sommelier di Casale del Giglio Sergio Gobbi.

Ad accogliere i numerosi presenti la Responsabile di Chef Forense Francesca Mercantini.

Prossimo appuntamento con il Jaguar Land Rover Englandstar Chef Forense lunedì 9 aprile.

Tema della serata: Il Sushi Made in Italy.

