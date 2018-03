MILANO CITY MARATHON -PEDERSOLI CORRE PER TOG

Nuovo appuntamento per il team di runner di Pedersoli Studio Legale che il prossimo 8 aprile 2018, alla Milano City Marathon, nel contesto del Charity Program*, correrà ancora per la Fondazione TOGETHER TO GO (TOG).

Francesca Leverone, Marida Zaffaroni, Silvia Zorzetto, Andrea Faoro e Massimo Trimboli Raguseo si daranno il cambio nella staffetta, mentre Giovanni Bandera correrà l'intera maratona al fine di aiutare i bambini colpiti da patologie neurologiche complesse a raggiugere i loro importanti traguardi. L'obiettivo di quest'anno del team Pedersoli è raccogliere fondi a copertura di un anno di terapia di un bambino e magari anche superarlo.

La Fondazione TOGETHER TO GO (TOG) è una Onlus nata nel 2011 Milano. È un centro di eccellenza per la riabilitazione di bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Nel proprio centro TOG offre attualmente terapie riabilitative gratuite a 110 bambini di età che varia dai pochi mesi all'adolescenza, tuttavia la lista d'attesa è di almeno altri 40 bambini. Il sogno dell'associazione è quello di aumentare il numero di bambini. Per un anno di terapie c'è bisogno di all'incirca 9.000 euro a bambino. Con Milano Marathon, l'obiettivo di TOG è quello di riuscire a garantire a più bambini possibili un anno di cure.

(*ll Charity Program è il grande progetto di solidarietà creato e sostenuto da Milano Marathon che permette a tutti i runner di correre per un'Organizzazione Non Profit e di aiutarla a raccogliere donazioni.)