Nuovo Partner: Domenico Sibilio si è unito al team di CDI Global Italy

Nell'ambito del processo di espansione di CDI Global Italy, a partire da marzo 2018 è entrato a far parte del team di Milano come Partner il Dott. Domenico Sibilio.

Domenico Sibilio ha quasi venti anni di esperienza professionale sia in ambito finanziario (M&A/Private Equity) che nell'industria. Ha chiuso oltre 30 transazioni cross boarder, in vari settori e paesi, agendo sia come consulente che come principal e operando nell'ambito di società quali San Capital Partners, Deloitte Financial Advisory ed Ernst & Young Corporate Finance.

Ha inoltre acquisito e guidato come CEO/CFO un'azienda manifatturiera nel settore dell'elettrodomestico, TELGroup, ceduta dopo l'espansione internazionale al fondo di Private Equity Sun Capital. Ha ricoperto il ruolo di Global Business Development Director in Bundy International Holding BV, un'azienda manifatturiera multinazionale e, più recentemente, ha co-fondato TEL-RED, società di investimenti immobiliari che sviluppa asset industriali e commerciali in Italia e Polonia.

È laureato con lode in Economia Aziendale all'università Bocconi di Milano. È Dottore Commercialista e Revisore Contabile e ha conseguito la certificazione Executive Black Belt dal Leran Six Sigma Institute di San Diego.

CDI Global è una boutique indipendente di M&A che offre assistenza professionale in operazioni di fusione e acquisizione (M&A), disinvestimenti e joint venture, privatizzazioni, ristrutturazioni, valutazioni d'azienda e quotazioni.

CDI Global opera in tutto il mondo attraverso un network globale di oltre 200 professionisti in M&A ed esperti di settore, con 34 uffici in tutto il mondo. Tutti i partner CDI Global hanno ricoperto ruoli direttivi nell'industria, oltre che nel financial advisory, vantando una lunga esperienza manageriale e una elevata conoscenza in quasi tutti i settori dell'industria e della finanza.

Tra le più recenti transazioni chiuse sul mercato italiano, lo scorso febbraio CDI Global Italy ha assistito Atex Group, società italiana con stabilimenti in USA e Italia, leader nell'estrusione del polipropilene e nell'ingegneria del polimero per una varietà di prodotti e applicazioni, nella cessione del proprio capitale a EOS IM, un fondo di Private Equity con sede negli UK.