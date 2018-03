Confronto aperto sulla giurisprudenza tributaria di merito in materia di dichiarazione IVA, per superare i contrasti e promuovere maggiore certezza del diritto

Roma, 9 aprile 2018 - Auditorium Cassa Forense

Uncat - Unione nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi - e Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, dando seguito al Protocollo d'intesa sottoscritto a Roma lo scorso 20 giugno, hanno organizzato nel corso del mese di febbraio una serie di incontri mirati alla raccolta ed all'analisi della giurisprudenza di merito sul tema "Dichiarazione IVA: efficacia formale o sostanziale? Riflessi sulle modalità di recupero del credito e possibilità di compensazione".



Il percorso, volto all'individuazione delle diverse realtà territoriali, si è sviluppato in tre giornate di studio e di confronto tra Avvocati tributaristi e Giudici tributari presso le sedi di Catania, Milano e Napoli e culminerà in un incontro finale che si terrà a Roma, il prossimo 9 aprile, come da locandina allegata.



Nell'incontro, concepito come momento di rielaborazione e di sintesi, i coordinatori di UNCAT e CPGT offriranno una visione di insieme della giurisprudenza locale di merito per far sì che il fil rouge tra le varie commissioni locali possa risolversi nell'approccio ad una giurisprudenza ragionata e non più a macchia di leopardo.

Verranno a tal fine proposti spunti di riflessione per l'elaborazione di "principi" e "linee guida" per una più razionale gestione del contenzioso, sia in ottica deflattiva che di tutela dell'interesse della certezza del diritto.

