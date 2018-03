DLA Piper, Osborne Clarke, Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS, e BDO Italia con LINK Mobility per l'acquisizione di SMS Italia

La norvegese Link Mobility firma il contratto di compravendita per l'acquisto di SMS Italia

Lo Studio Legale DLA Piper ha assistito la norvegese LINK Mobility, azienda leader nella fornitura di soluzioni mobile, nell'accordo di acquisizione definitivo di tutte le azioni di SMS Italia dal venditore A2P Ventures Ltd. L'acquisizione si basa su un enterprise value concordato di 10,371 milioni di euro. L'operazione si inserisce nella strategia di LINK volta a rafforzare la propria piattaforma e a incrementare il business aggiungendo servizi sempre più innovativi.

SMS.it è uno dei principali provider di messaggistica mobile in Italia. La Società è stata la prima al mondo a fornire servizi di messaggistica Internet e Mobile su scala globale. Con sede a Milano e uffici a Bologna, SMS.it è un operatore mobile che possiede rete mobile indipendente, rete fissa, signalling e interconnessione SS7, e ha accordi di interfunzionamento con tutti gli operatori mobili italiani e gli MVNO primari. La Società ha raddoppiato i propri ricavi dal 2015 al 2017, testimoniando una forte domanda per i suoi servizi nel mercato italiano.

Per DLA Piper ha agito un team multidisciplinare coordinato dal partner Goffredo Guerra con Guido Brambilla per gli aspetti corporate, Alessandro Recalcati e Giulia Magni per le tematiche Employment, Elisa Rosati e Dario Malandrino del dipartimento Intellectual Property & Technology.

I venditori sono stati assistiti da Osborne Clarke con un team guidato Riccardo Roversi, managing partner per l'Italia, coadiuvato da Alessandro Villa, legal director.