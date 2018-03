INDUSTRIA ALIMENTARE COLAVITA IND.AL.CO RISTRUTTURA IL DEBITO E RILANCIA LA CRESCITA

Industria Alimentare Colavita – Ind.al.co. S.p.A. ha portato a termine con successo il percorso di ristrutturazione con i propri creditori bancari e finanziari e che consentirà alla stessa di dare pienamente avvio al rilancio commerciale grazie alla fondamentale collaborazione con il "Gruppo Colavita" (attivo nel settore agroalimentare sin dal 1938, affermato nel panorama internazionale, il cui marchio è tra i primi 100 nella top brand mondiale dei marchi italiani, con un patrimonio netto di oltre 19 milioni di euro e un fatturato di oltre 151 milioni di euro nell'esercizio 2016).

La società è attiva nel settore della produzione industriale e commercializzazione in proprio di prodotti derivati dal grano duro e può contare su una consolidata commercializzazione dei propri prodotti a marchio "Colavita" in Italia, in Europa, nelle Americhe, in Asia ed Oceania.

La società è stata assistita dal Professore e Avvocato Giustino Di Cecco e dal Dottor Giordano Gismondi, entrambi soci dello studio legale e commerciale Di Cecco & Associati coadiuvati dal proprio team di Insolvency & Restructuring.

Per la ristrutturazione del debito le banche creditrici sono state assistite dallo Studio legale e tributario CBA, con il socio Avvocato Matteo Bascelli, l'associate Avvocato PhD Elena Grigò e il team di Insolvency & Restructuring.

Professionista attestatore del piano di ristrutturazione è stato il Dottor Giampiero Ricci di Roma.

Le funzioni di agente sono svolte da Loan Agency Services – Loan Synd di Roma.