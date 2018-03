Hays seleziona giovani e brillanti talenti per conto del Gruppo leader nei settori dell'alternative asset management, dei servizi immobiliari specialistici e dei non performing loans



AAA giovani talenti cercansi: Prelios, Gruppo italiano che opera nei settori dell'alternative asset management, dei servizi immobiliari specialistici e dei non performing loans, organizza in collaborazione con Hays due Open Day a Milano – il 12 e il 17 aprile prossimi – interamente dedicati alla propria business unit Prelios Credit Servicing e finalizzati a incontrare giovani avvocati e brillanti neolaureati in Giurisprudenza.

Prelios Credit Servicing (PRECS) è leader da trent'anni nel settore delle NPE, le non performing exposures, con oltre 10 miliardi di euro di assets under management. PRECS è stata fondata nel 1987 e, grazie a un track record del tutto unico, si presenta come una delle più grandi, affidabili e qualificate piattaforme indipendenti specializzate nella gestione di crediti deteriorati, e una autentica eccellenza nel comparto secured.

Giovedì 12 e martedì 17 aprile dalle 09:30 alle 17:30, il top management del Gruppo Prelios e di Prelios Credit Servicing – saranno inoltre presenti figure di vertice di Cassa Forense – incontreranno insieme agli esperti Hays promettenti neolaureati e/o neo avvocati desiderosi di conoscere le attività di Prelios Credit Servicing. Le due giornate di workshop si terranno all'Hotel NH Milano Touring di Via Ugo Tarchetti a Milano, con l'obiettivo di selezionare i profili migliori che potranno essere inseriti nell'organico di PRECS o nel suo ampio e capillare network di Studi legali.

"Prelios Credit Servicing si distingue con caratteristiche di unicità nel panorama competitivo italiano della gestione dei crediti secured" afferma Stefano Montuschi, direttore generale. "E' leader nelle operazioni pubbliche, tanto da essere stato il primo soggetto a utilizzare lo strumento delle cartolarizzazioni pubbliche con GACS. Completano l'unicità del posizionamento di PRECS capillari network di natura sia legale – con oltre 400 avvocati selezionati negli anni sulla base di esperienza ed efficienza in termini di recupero – sia immobiliare, con oltre 460 consulenti. Nelle giornate del 12 e del 17 aprile forniremo ampi strumenti di conoscenza e di "metrica imprenditoriale" ai professionisti che verranno selezionati per generare insieme nuove dinamiche di business".

"Questi Open Days sono stati progettati in risposta ad una esigenza sia di employment branding, sia di contatto – ed eventuale inserimento – di giovani potenziali, in vista della poderosità del business che Prelios Credit Servicing sta acquisendo" dichiara Lara Carrese, direttore Human Resources del Gruppo Prelios. "In coerenza con la filosofia e l'approccio che stanno alla base di Prelios Journey, la nostra Academy interna, abbiamo voluto strutturare gli Open Days in maniera tale da offrire ai giovani giuristi una opportunità di formazione ed aggiornamento, in questo caso sul business degli NPL e sul suo impatto sulla professione del Giurista. Ci daremo inoltre una possibilità di valutazione dei giovani partecipanti, con l'obiettivo di individuare i candidati più allineati alle nostre attuali e future esigenze".

"Siamo davvero entusiasti di supportare un'azienda del calibro di Prelios Credit Servicing durante i prossimi Open Day di Milano" dichiara Claudia D'Amico, Commercial Manager di Hays Italia. "Come esperti di recruitment, il nostro obiettivo è quello di selezionare i profili migliori per le imprese e siamo convinti che creare occasioni di networking rappresenti un asset fondamentale per lo sviluppo del business aziendale".

Le caratteristiche ricercate nei professionisti che intendono prendere parte agli Open Day di giovedì 12 e martedì 17 aprile sono: laurea in discipline giuridiche, preferibilmente con competenza in diritto fallimentare e/o societario, e ottima conoscenza della lingua inglese.

Per partecipare agli Open Day di Prelios Credit Servicing è necessario candidarsi sul sito di Hays alla pagina https://www.hays.it/Prelios/index.htm, inviando il proprio curriculum vitae. I profili ritenuti maggiormente in linea con le figure ricercate verranno selezionati e invitati a partecipare agli eventi del 12 e 17 aprile.