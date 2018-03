Apax acquisisce la maggioranza di Bip; tutti gli studi

E' stato perfezionato l'acquisto della maggioranza della società di consulenza strategica italiana Business Integration Partners (Bip) da parte del fondo di private equity Apax Partners, assistita dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.

L'obiettivo di questa operazione è quello di sostenere Bip nella sua crescita internazionale anche tramite nuove acquisizioni, posizionando la società milanese tra i big della consulenza mondiale. L'acquisizione è stata in parte finanziata per il tramite dell'emissione da parte di Beep di titoli obbligazionari per un valore nominale complessivo di 65 milioni di euro con scadenza nel 2025, sottoscritti da investitori qualificati.

GOP ha assistito Apax Partners con un team guidato dal partner Gianluca Ghersini (in foto), coadiuvato dal counsel Gabriele Ramponi, dal senior associate Alessandro Carra e dall'associate Eugenia Scipioni. Gli aspetti relativi al debito sono stati seguiti dal partner Matteo Bragantini e dai senior associate Marco Gatta e Elena Cirillo e dall'associate Andrea Zorzi. Gli aspetti tax sono stati seguiti dal partner Vittorio Zucchelli e dalla senior associate Francesca Staffieri.

Gli azionisti di Bip sono stati assistiti dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi. con un team formato dal partner Stefano Valerio, dal counsel Francesca Magnani e dall'associate Riccardo Coghe, e da Equita Sim quale advisor finanziario, con un team composto da Simone Riviera, Tommaso Poletto, Giulio Godi e Davide Sili.

Latham & Watkins ha assistito i sottoscrittori dei titoli obbligazionari e il relativo agente con un team di professionisti coordinato dai partner Marcello Bragliani e Antonio Coletti, e composto dal counsel Isabella Porchia e dagli associates Alessia De Coppi, Tiziana Germinario, Davide Camasi e Eleonora Baggiani.

Maisto ha assistito i sottoscrittori per i profili di diritto fiscale italiano con un team composto dal partner Mauro Messi e dal senior associate Cesare Silvani.

L&P – Ludovici Piccone & Partners con i soci Paolo Ludovici e Loredana Conidi e l'associate Mariassunta Pica hanno assistito Bip e gli azionisti di Bip sugli aspetti fiscali dell'operazione.