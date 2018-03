Nomine in Orrick

Orrick è lieto di annunciare che i partner Marco Nicolini e Guido Testa sono stati nominati membri rispettivamente del Global Advisory Board e del Finance and Audit Committee della firm.

Marco Nicolini, recentemente selezionato come advisor legale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'assistenza relativa al rafforzamento patrimoniale di Banca Monte dei Paschi di Siena, entra quindi a far parte del Comitato incaricato di favorire la collaborazione tra le diverse sedi su key client della firm mentre Guido Testa, avvocato con vasta esperienza in ambito M&A, private equity e venture capital, nonché nel campo del diritto societario e della contrattualistica commerciale, entra nel Comitato di controllo in ambito di bilancio, fiscale e finanziario, che ha assunto negli ultimi anni un ruolo strategico per ottimizzare i risultati dello studio.