Pirola Pennuto Zei & Associati ha affiancato Dell'Orto S.p.A per il Patent Box

Pirola Pennuto Zei & Associati ha affiancato Dell'Orto S.p.A., società leader nel mercato della produzione e commercializzazione di sistemi di alimentazione destinati ad autoveicoli, motoveicoli e applicazioni industriali, nella sottoscrizione con l'Agenzia delle Entrate - DRE Lombardia dell'accordo preventivo per la determinazione del reddito agevolabile ai fini del regime Patent Box.

L'accordo ha avuto ad oggetto l'agevolazione del Know How aziendale, dei brevetti e del marchio Dell'Orto.

Lo studio ha operato attraverso un team guidato dal socio fondatore Luca Occhetta.

L'assistenza ha riguardato tutte le fasi della procedura, a partire dalla presentazione dell'istanza di interpello per l'accesso al regime di Patent Box, sino all'istruttoria finalizzata ad approfondire le peculiarità e il ruolo della società nel settore di appartenenza.

L'accordo concluso conferma la valenza di questa normativa di agevolazione degli intangibiles, presenti diffusamente nel tessuto produttivo italiano delle medie e grandi aziende, e della proficua collaborazione tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti.

