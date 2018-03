Trevisan & Cuonzo nella fusione tra BacktoWork24 e Equinvest

Lo Studio Trevisan &Cuonzo, con l'avvocato Sasha Picciolo, ha fornito supporto legale nell'operazione di fusione tra BacktoWork24 e Equinvest, che ha portato alla creazione di un unico grande Hub nel settore dell'alternative finance italiana.

Le due realtà s'integreranno sotto un unico brand: BacktoWork24, che potrà vantare un network di oltre 6.000 aziende e 5.600 manager/investitori, punto di riferimento dell'ecosistema fintech, grazie a un ventaglio di servizi "on e off line" offerti per drenare liquidità e consentire al Paese di generare sviluppo attraverso le potenzialità della micro e media impresa.

I servizi offerti dal gruppo saranno quelli di raccolta del capitale – attraverso gli strumenti del club deal, matching deal ed equity crowdfunding – e di business development con il programma "Open innovation" (dedicato all'incontro tra aziende corporate e startup per favorire lo spillover di innovazione e l'apertura di nuovi canali commerciali); "Scale Up" (sviluppo commerciale all'estero) e "Focus Group" (momenti formativi e di orientamento). Grazie alla sede londinese, inoltre, il gruppo mirerà al potenziamento dell'internazionalizzazione per scalare i mercati europei.