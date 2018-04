Ashurst, Orrick e Legance nella compravendita di impianti fotovoltaici per 51,5 MW

Ashurst e Orrick hanno assistito rispettivamente Ardian e F2i SGR nella cessione da parte di Ardian, attraverso 3 New Srl, di cinque società operanti nel settore delle energie rinnovabili a F2i Sgr, tramite F2i Energie Rinnovabili Srl.

L'acquisizione è stata finanziata da Banca Imi con un finanziamento acquisition.

Le società cedute sono proprietarie di un portafoglio di sei impianti fotovoltaici dislocati in Emilia Romagna, Puglia e Sicilia, per una potenza installata complessiva di 51,5 MW.

Il team Ashurst è stato coordinato dal socio Carloandrea Meacci e ha incluso la counsel Annamaria Pinzuti per tutti gli aspetti M&A legati all'operazione, la counsel Elena Giuffrè per gli aspetti di diritto amministrativo, le associate Flavia Calò e Pamela Infantino e il trainee Paolo Piccirilli.

Il team Orrick è stato guidato da Carlo Montella, partner e global Deputy Business Unit Leader del dipartimento Energy & Infrastructure, coadiuvato dall'Of Counsel Andrea Gentili, da Cristina Martorana, partner, e Pina Lombardi, of Counsel, per la parte di due diligence amministrativa e per la parte transaction dall'associate Simonetta Formentini insieme a Ignazio d'Andria.

Il team Legance guidato dalla counsel Francesca Brilli coadiuvata dall'associate Emanuela Procario con il coordinamento del partner Monica Colombera, ha assistito Banca Imi in tutti gli aspetti connessi al finanziamento acquisition.

Lo studio Torresi e Associati, guidato da Federico Torresi, con il supporto dell'associate Federico Hilpold, ha assistito F2i per gli aspetti di due diligence fiscale dell'operazione.