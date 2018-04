Gattai Minoli Agostinelli & Partners Advisor di Gruppo MutuiOnline nell'acquisizione del 50% di Agenzia Italia, finalizzata all'avvio di una partnership con il Gruppo Finanziaria Internazionale nei servizi BPO in ambito leasing e noleggio

Lo Studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con un team composto dal partner Alessandro Dolce, dal senior associate Federico Michelini e dall'associate Maria Giulia De Cesari ha assistito Gruppo MutuiOnline S.p.A., società quotata presso il segmento STAR di Borsa Italiana, nella definizione degli accordi relativi all'acquisizione, con diritti di governance tali da permettere il consolidamento integrale nei risultati di gruppo, del 50% del capitale di Agenzia Italia S.p.A., azienda leader del settore BPO in ambito leasing e noleggio auto a lungo termine, storicamente facente capo al Gruppo Finanziaria Internazionale.

L'operazione è volta a creare una solida partnership strategica tra i due gruppi nei servizi di business process outsourcing per le istituzioni finanziarie. Il prezzo totale concordato per l'acquisizione del 50% delle azioni di Agenzia Italia è pari a Euro 25 milioni.

Il Gruppo Finanziaria Internazionale è stato assistito dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners con un team composto dall'of counsel Oliviero Pessi, dal partner Paolo Brugnera e dal senior associate Giovanna Murador.