Giangiacomo Olivi nuovo partner di Dentons per Privacy e TMT

Lo Studio Legale Dentons annuncia l'ingresso dell'avvocato Giangiacomo Olivi in qualità di partner nel dipartimento IP & Technology.

L'avvocato Olivi (49 anni), che proviene da DLA Piper, assumerà responsabilità a livello europeo, quale Co-Head Technology Media and Telecommunications (TMT) Europe nonché Head Data Privacy Europe e in Italia sarà a capo delle medesime aree.

Si tratta di un inserimento volto a rafforzare il gruppo TMT anche a livello internazionale, considerato che Olivi è reputato tra i migliori avvocati nel settore TMT. L'avvocato è, infatti, annoverato sia da Chambers & Partners che da The Legal 500 e altre directories tra i leader del settore in Italia. Innumerevoli sono, inoltre, i premi, nazionali e internazionali che gli sono stati riconosciuti per la sua expertise in tale ambito. Da ultimo è stato inserito nella Hall of Fame di The Legal 500 per il TMT.

Al team italiano di TMT, tra gli altri, si aggiungono anche il senior counsel Saverio Cavalcanti (34 anni) oltre a Francesco Armaroli (provenienti da DLA Piper) e Cristina Mura (proveniente da Portolano Cavallo).

L'avvocato Olivi si occupa, in particolare, di outsourcing, tutela dei dati e media. Assiste in ambito strategico e commerciale numerosi clienti nazionali e internazionali, nonché varie associazioni industriali. E' stato protagonista delle principali operazioni nel mondo delle tecnologie e media negli ultimi anni, oltre che docente di privacy, media e IT in vari corsi universitari.

Federico Sutti, managing partner Italia di Dentons, ha dichiarato: "Con l'arrivo di Giangiacomo Olivi, Dentons conta di sviluppare in Europa due delle aree di maggiore interesse nel settore legale degli ultimi tempi ovvero la Privacy e il TMT."

Giovanni Francesco Casucci, responsabile della practice italiana di IP & Technology, ha aggiunto: "L'ingresso del Collega Olivi permetterà la piena integrazione dei servizi TMT e IP con un importante contributo di esperienza, capacità e reputazione, di cui sono pienamente entusiasta."

Giangiacomo Olivi ha commentato: "Dentons è uno studio molto innovativo e con potenzialità enormi. Sono molto felice per questa nuova esperienza professionale. Ho grande stima dei colleghi di Dentons: ci sono tutti i presupposti per fare in modo che Dentons diventi anche in Italia il leader nell'ambito della consulenza ai servizi digitali."

In Dentons, presso l'ufficio di Milano, sono inoltre recentemente entrati: nel Tax, il counsel Domenico Rettura, proveniente da Ludovici Piccone & Partners; nell' Employment l'associate Filippo Bodo da Ughi e Nunziante; nel Litigation, l'associate Luca Conte dallo Studio Legale Rinaldi e Associati; nel Financial Services l'associate Francesco Paolo Sasso da PWC; e nel Restructuring l'associate Virgina Barni, proveniente dall'ufficio legale di Bassilichi S.p.A. (Nexi Group).

A poco più di due anni dall'apertura in Italia, Dentons conta ora 107 professionisti suddivisi tra gli uffici di Milano e Roma.