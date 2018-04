Latham & Watkins assiste Comdata nell'acquisizione di CCA International

Comdata Group, gruppo leader europeo nei servizi di customer care e business processing outsourcing, annuncia la firma di un accordo vincolante per l'acquisizione di CCA International (CCAI), basata a Parigi, dal gruppo LFPI.

Si tratta per Comdata Group della seconda acquisizione sul mercato francese dopo l'acquisizione nel 2017 di b2s, player nei servizi industriali, oggi divenuta Comdata Group France, che integrerà CCAI nelle sue operazioni. Comdata Group France si attesta così quale player ancora più significativo nel mercato francese.

Il closing dell'operazione è previsto per il secondo trimestre di quest'anno ed è soggetto ad approvazione da parte delle commissioni regolatorie competenti.

CCAI fornisce servizi BPO (business processing outsourcing) in 12 paesi, ha chiuso il 2017 con un giro d'affari di 164 milioni di euro di cui più di un terzo del suo fatturato proveniente da mercati non francesi. L'azienda è caratterizzata da una forte impronta operativa, gestisce clienti globali – tra i quali importanti player nel settore e-commerce – ed è guidata da un affermato management team.

Comdata Group può così puntare a raggiungere, quest'anno, un fatturato globale di 1 miliardo di euro, dei quali circa 300 milioni provenienti dalle attività in Francia. L'azienda è impegnata a sostenere una ancor più ampia crescita ed espansione nel mercato europeo del BPO e farà leva sulla sua dimensione globale e sui suoi servizi distintivi, tra i quali la consulenza nel settore della customer experience, servizi digitali e di customer engagement ed un'eccellente specializzazione nei servizi di outsourcing di operazioni back-office. Attraverso l'acquisizione di CCAI International, Comdata Group potrà fornire la sua competenza, tecnologia ed esperienza ad un ancor più ampio numero di clienti.

Latham & Watkins ha assistito Comdata nell'operazione con un team corporate guidato in Italia dai partner Stefano Sciolla e Giancarlo D'Ambrosio, e in Francia dal partner Alexander Benedetti, coadiuvati rispettivamente dagli associate Michele Golinelli a Milano, e Alexandre Balat, Coline Demersedian e François Blanchet a Parigi.