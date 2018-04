Tutti gli studi nel bond di TeamSystem

TeamSystem S.p.A. ha concluso con successo l'emissione di un bond senior secured a tasso variabile da €500 milioni con scadenza 2023 e di un bond senior secured a tasso variabile da €200 milioni con scadenza 2025.

Latham & Watkins ha assistito TeamSystem con un team cross border guidato dal partner Jeff Lawlis e composto dai partner Antonio Coletti e Cataldo Piccarreta con gli associate Paolo Bernasconi, Rebecca Delong, Guido Bartolomei e Marta Carini per gli aspetti di capital markets e di diritto societario, dai partner Marcello Bragliani e Jay Sadanandan con gli associate Alessia De Coppi, Erika Brini Raimondi, Marco Ferrante, Angel Quek e Hayden Teo per gli aspetti di diritto finanziario, dagli associate Cesare Milani e Bianca De Vivo per gli aspetti regolamentari. Gli aspetti fiscali di diritto americano sono stati curati dal partner Jocelyn Noll con l'associate Sam Yang.

Il team legale di TeamSystem è stato guidato dal General Counsel Gian Maria Esposito, coadiuvato da Giovanna Garbarino.

Maisto e Associati ha assistito TeamSystem per gli aspetti di diritto fiscale italiano con un team composto dai partner Mauro Messi, Nicola Saccardo e Marco Valdonio, dal senior associate Cesare Silvani e dall'associate Alice Bonini.

Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito i Global Coordinators and Joint Bookrunners per gli aspetti di diritto italiano con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dagli associate Federico Tropeano, Giacomo Muratore, Nicola Martegani e Niccolò Vernillo. Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito i Global Coordinators e i Joint Bookrunners anche con riferimento agli aspetti fiscali dell'operazione con un team guidato dal partner Cristiano Garbarini con l'associate Valentina Buzzi. Lo Studio ha infine assistito le banche uscenti con riferimento ai profili di rimborso dell'indebitamento esistente con il socio Marco Leonardi e l'associate Marcello Legrottaglie.

Weil Gotshal & Manges ha assistito i Global Coordinators and Joint Bookrunners per gli aspetti di diritto dello Stato di New York e di diritto inglese con un team capital markets e banking composto dai soci Patrick Bright e Reena Gogna coadiuvati dagli associates Kirsten Heenan, Edwina Stewart, Mae Morter e Adam Faulkner.