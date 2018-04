Ashurst fa il bis alla Maratona di Milano

Nuovo appuntamento per il team di runner dello studio legale Ashurst alla Milano City Marathon, l' 8 aprile 2018.

Come nell'edizione 2017, tre team Ashurst correranno a staffetta nel contesto del Charity Program, per la Associazione ViviDown.

Questo secondo appuntamento con la Maratona rappresenta una delle diverse iniziative messe in atto dallo studio Ashurst sin dallo scorso anno a favore della Associazione ViviDown, tra le quali anche lo stage presso lo studio di una studentessa appartenente all'Associazione, al fine di dare continuità alla sua azione.

ViviDown nasce nel 1988 come Onlus con l'obiettivo di salvaguardare la salute delle persone con Sindrome di Down offrendo servizi di tutela sanitaria e di supporto all'integrazione scolastica e sociale.