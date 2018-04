CBA a fianco di GlaxoSmithKline per l'immobile B25

CBA che, con un team di professionisti guidato dal partner Avv. e Rechtsanwalt Mattia Dalla Costa, per la parte legale, e dal partner Dott. Francesco Assegnati, per la parte fiscale, e composto anche dal senior associate Avv. Giuseppe Serranò, ha assistito GlaxoSmithKline UK e GlaxoSmithKline SpA nell'operazione finalizzata all'apertura degli uffici della società di Verona nell'edificio B25, in corso di riqualificazione nell'area veronese degli ex Magazzini Generali. L'immobile, già di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, è stato ceduto, nel corso delle negoziazioni, al Fondo "Verona Property", gestito da Torre SGR S.p.A. Fondazione e Torre, entrambe assistite dall'Avv. Giuseppe Perini.