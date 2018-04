Massimo Frontoni Avvocati con un team formato dal fondatore Massimo Frontoni e da Andrea Mattioli, ha ricevuto l'incarico per assistere la soc. Ponente Italia srl e Stella del Mar srl

"The Summer Houses" è un progetto che riguarda aree di proprietà di Stella del Mar S.r.l., ubicato al numero 241 di via Levantina, nel comune Veneto. La concessione edilizia per il progetto è stata rilasciata in data 16 marzo 2018 dal Comune di Jesolo.

Il totale degli investimenti per la sua realizzazione è di circa 50.000.000 di Euro per la parte residenziale e di ca. 25.000.000 di Euro per l'albergo.

Il progetto viene progettato dall'archistar Richard Meier di New York. Ottenuto nei giorni scorsi il permesso di costruire, È prevista la realizzazione di 99 unità residenziali oltre ad una struttura ricettiva (Hotel/Residence) con garage interrato. Il lotto oggetto dell‘iniziativa rappresenta una delle ultime aree edificabili sul fronte mare in top location. Dispone di una superficie che si estende su complessivi 11.500 mq circa con forma rettangolare di circa 100m x 110m.

Kronberg International e RIV Group assumono il ruolo di sponsor per il progetto STELLA DEL MAR. Il gruppo Kronberg opera a livello europeo con particolare attenzione al mercato tedesco, austriaco e italiano, con grande successo nel settore immobiliare ormai da più̀ di 25 anni. RIV Group è uno dei Leader del mercato Jesolano ed è presente da più di 20 anni con svariati progetti realizzati, per un totale di ca. 1.000 appartamenti.