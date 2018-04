NUNZIANTE MAGRONE: rafforza il practice group di Real Estate della sede milanese con l'ingresso di Alessandro Testa

Focus su operatori immobiliari, SGR e Private Clients.



Lo studio legale Nunziante Magrone – con oltre 50 professionisti e sedi in Italia a Roma, Milano e Bologna e all'estero a Istanbul e Tirana – rafforza il practice group di Real Estate della sede milanese con l'ingresso di Alessandro Testa, in qualità di Associate.

Alessandro Testa, 34 anni, proviene da Apollo e Associati, dove dal 2012 ha maturato una significativa esperienza assistendo operatori immobiliari, SGR e clienti privati sia in ambito stragiudiziale che nel contenzioso. In precedenza, ha prestato la sua attività, sempre in ambito Real Estate, in un altro primario Studio Legale italiano e presso uno studio notarile.

Testa lavorerà nel team di Ruben Pescara, socio dello Studio Nunziante Magrone, che dal 2015 guida il practice group di Real Estate, attivo sia sul lato degli investimenti immobiliari, che nell'assistenza all'asset management, per fondi (sia italiani che internazionali) e private clients.

L'ingresso di Alessandro Testa rientra nel percorso di crescita complessiva dello Studio e di rafforzamento ulteriore delle aree di pratica specialistiche.

Con sedi in Italia a Roma, Milano, Bologna e all'estero a Istanbul* e Tirana*, Nunziante Magrone si avvale di oltre 50 professionisti con spiccata vocazione internazionale.

Lo Studio annovera tra i propri clienti alcuni dei più autorevoli protagonisti nel settore real estate e infrastrutture, meccanica, logistica e trasporti, agroalimentare, entertainment, moda, chimico, poste e telecomunicazioni, information technology e biomedicale e finanziario.

* in association with B+B Law Firm (Istanbul) e Shuke Law (Tirana)