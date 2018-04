Allen & Overy con Playtech per l'acquisto di Snaitech

Allen & Overy

Allen & Overy ha assistito Playtech plc nella negoziazione e sottoscrizione dell'accordo per la cessione di oltre il 70% del capitale sociale di Snaitech S.p.A. da parte di Global Games S.p.A. e OI-Games S.A..



Playtech, società quotata sul Main Market del London Stock Exchange, è un operatore industriale di primario standing, con circa 5.000 dipendenti in 17 paesi nel mondo, particolarmente attivo nel mercato B2B, in virtù della fornitura di propri software e altri servizi per molti dei principali operatori nel gioco regolamentato online, retail e mobile.



Il prezzo convenuto per la compravendita delle azioni, che sarà pagato da Playtech ai venditori in un'unica soluzione al closing della compravendita, è pari ad Euro 2,19 per azione e, pertanto, ammonta a complessivi Euro 291 milioni, di cui Euro 229 milioni saranno pagati a Global Games ed Euro 62 milioni saranno pagati ad OI-Games. Il pagamento del corrispettivo da parte di Playtech avverrà mediante l'utilizzo di mezzi propri e l'apertura di nuove linee di credito.



Ai sensi del contratto di compravendita, il closing è sospensivamente condizionato all'avveramento di alcune condizioni sospensive, tra cui l'approvazione dell'operazione da parte dell'Autorità delle Dogane e dei Monopoli.



A seguito del closing dell'operazione, Playtech, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del Testo Unico della Finanza, sarà tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni ordinarie di Snaitech al medesimo prezzo pagato ai venditori per l'acquisto delle azioni.



Il team di Allen & Overy è guidato dal partner Paolo Ghiglione, coordina

to da Paolo Nastasi e composto da Marco Biallo e Chiara De Luca per gli aspetti di diritto societario e commerciale, da Elisabetta Mentasti, Roberta Errico e Stefania Casini per gli aspetti di diritto amministrativo, da Emilio De Giorgi sui profili antitrust, da Livio Bossotto e Giorgia Giorgetti per gli aspetti di diritto del lavoro e privacy, nonché da Pietro Scarfone e Luca Maffia per gli aspetti finance.



I venditori sono stati assistiti dallo studio Lombardi Segni e Associati, con un team guidato dal socio Stefano Nanni Costa. Simmons & Simmons con il socio Augusto Santoro, coadiuvato da Bernadetta Troisi e Chiomenti, con il socio Manfredi Vianini Tolomei, coadiuvato da Gianfilippo Pezzulo, in qualità di legali dell'emittente.