Linklaters e GOP nel completamento dell'acquisizione del Gruppo Minetti da parte di IPH Group

È stata perfezionata l'acquisizione, da parte di IPH Group, uno dei leader delle forniture industriali in Europa, del restante 50% del Gruppo Minetti, punto di riferimento nel settore delle forniture industriali e della distribuzione di componenti ed accessori per il settore industriale e manifatturiero.

Negli ultimi 10 anni, IPH Group (che dopo l'unione col gruppo Brammer è diventato il più importante player a livello europeo) ha contribuito al consolidamento del settore attraendo e acquisendo alcuni dei più forti operatori europei e attualmente è presente in numerosi paesi d'Europa, tra cui Germania, Francia, Olanda e Belgio, direttamente o tramite società controllate.

Il Gruppo Minetti, con oltre 60 anni di attività, ha maturato un'esperienza che gli ha permesso di svilupparsi e di diventare uno dei più dinamici operatori nel mercato di riferimento italiano, garantendo una copertura territoriale diffusa e un servizio omogeneo e qualificato.



Nell'ambito dell'operazione, Linklaters ha assistito IPH Group con un team composto dal partner corporate Pietro Belloni, dall'associate Mariasofia Ricci, dal partner antitrust Lucio d'Amario e dal managing associate Matteo Farneti. Le famiglie Minetti sono state assistite da Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners con un team composto dal partner Paolo Brugnera e dall'associate Andrea Baccarin.



Linklaters e GOP, inoltre, avevano già assistito IPH Group e le famiglie Minetti nel 2015, in occasione dell'acquisizione del primo 50% del Gruppo Minetti.