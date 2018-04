Pirola Pennuto Zei & Associati con il Gruppo Streparava nell'acquisizione di Mape Technology, player del settore automotive di alta gamma

Pirola Pennuto Zei & Associati

Lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito il Gruppo Streparava, player industriale di primo piano nel settore automotive, nell'ambito dell'acquisizione da Mape Technology s.r.l., società specializzata nella realizzazione di componenti per motori di alta gamma, del ramo aziendale che produce e commercializza bielle ed alberi a camme per motori.



Lo Studio Pirola Pennuto Zei ha operato attraverso un team composto dall'Avv. Dario Taroni per i profili di diritto societario e per la contrattualistica, dall'Avv. Marco Di Liberto per gli aspetti di diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, coordinati dal Partner Avv. Roberta Di Vieto. I profili fiscali dell'operazione sono stati curati dal Partner Federico Venturi.



Pirola Pennuto Zei & Associati conta oltre 600 professionisti, di cui 120 partner, 10 sedi in Italia (Milano, Roma, Torino, Verona, Padova, Bologna, Brescia, Napoli, Parma e Firenze), uffici a Londra, Pechino e Shanghai e si colloca tra i primi 3 studi tributari e legali in Italia.



Lo Studio è specializzato in consulenza tributaria e legale e, tra le altre, in particolare, fornisce assistenza in importanti contenziosi tributari e legali, in operazioni di fusione ed acquisizione, operazioni di Private Equity, Diritto Societario e Commerciale, Diritto dell'informatica e Diritto d'autore, Diritto del lavoro e Contenzioso civile.