LE BEST PRACTICE NEL RECUPERO CREDITI IPOTECARI

E' il titolo del convegno, promosso da La Scala e GMA, con il patrocinio dell'Associazione TSEI, che si tiene domani, 17 aprile 2018, alle ore 14.30, presso l'Auditorium "Piero Calamandrei" di La Scala Società tra Avvocati, in via Correggio 43 a Milano.

Tiziana Allievi, Partner di La Scala e membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione TSEI, introdurrà e presenterà i seguenti interventi:

"Le linee guida del CSM sulle esecuzioni immobiliari: il ruolo attivo del Legale tra best e worst practice. Spunti e riflessioni" di Laura Pelucchi, La Scala

"Il ruolo fondamentale dell'esperto stimatore" di Dario Mottadelli, CTU Tribunale di Monza

"Le linee guida per la valutazione degli immobili a garanzia dei crediti inesigibili" di Raimondo Lucariello, ABI

"Il recepimento delle best practice per la miglior gestione delle procedure: l'esperienza del Tribunale di Vicenza" di Giulio Borella, Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Vicenza

"Il nuovo ruolo del custode alla luce delle riforme: la liberazione dell'immobile" di Maurizio Ceribelli, Il Custode Immobiliare Società Cooperativa

"Osservazioni sulle vendite in modalità telematica" di Giovanni Colmayer, Consiglio Direttivo dell'Associazione TSEI

Seguirà una TAVOLA ROTONDA, moderata da Stefania Peveraro, direttore di BeBeez, in cui si confronteranno:

Andrea Mignanelli, Amministratore Delegato di Cerved Credit Management

Marco Pesenti, Senior Partner di La Scala

Daniele Weisz, Vice President Investment Management di Balbec Italia

Emanuele Grassi, CEO di GMA SRL