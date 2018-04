GOP assiste S.A.L.P. nella procedura di concordato preventivo della società

E' stata omologata dal Tribunale di Udine la proposta di concordato preventivo con continuità aziendale c.d. "diretta" formulata da S.A.L.P. S.p.A., società di rilievo internazionale specializzata nella costruzione e manutenzione di gasdotti ed oleodotti.

La società è stata assistita in tutta la procedura di concordato da un team dello studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners coordinato da partner Paolo Gnignati e composto dal counsel Paolo Dominis (in foto), dall'associate Paolo Ruzzin nonché dal Senior Associate Cristiana Pomes per gli aspetti lavoristici della ristrutturazione.

Studio Bonamini & Partners ha svolto il ruolo di advisor di concordato e finanziario, assistendo la società nella predisposizione del piano concordatario e ricerca della finanza a supporto della continuità aziendale. Il team guidato da Massimiliano Bonamini, e composto da Gianluca Zanola, Emiliano Trentini e Michele Callovi si è altresì occupato della predisposizione e successiva finalizzazione di un accordo con l'Agenzia delle Entrate ai sensi del novellato art. 182-ter, l.f.