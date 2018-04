GOP nominato Welfare Champion per l'impegno rivolto al benessere dei propri dipendenti

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha ottenuto il riconoscimento di "Welfare Champion" durante l'evento Welfare Index PMI 2018, svoltosi a Roma martedì scorso e promosso da Generali Italia con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni.

Nel corso dell'evento è stato presentato il Rapporto Welfare Index PMI, che analizza il livello di welfare in oltre 4.000 PMI italiane e premia le realtà che nel corso dell'anno si sono distinte per le iniziative di welfare sviluppate. Welfare Index PMI ha monitorato le iniziative delle imprese in dodici aree: previdenza integrativa, sanità integrativa, servizi di assistenza, polizze assicurative, conciliazione vita-lavoro, sostegno economico, formazione, sostegno all'istruzione di figli e familiari, cultura e tempo libero, sostegno ai soggetti deboli, sicurezza e prevenzione, welfare allargato al territorio e alle comunità.

Per il livello di welfare aziendale adottato, lo Studio ha ottenuto il punteggio più alto - Rating 5W -, che premia le realtà caratterizzate dal sistema di welfare più ampio (almeno 8 aree attivate) e che si contraddistinguono per numerosità e intensità delle iniziative, grado di coinvolgimento dei lavoratori e impegno economico e organizzativo nel welfare aziendale. In particolare la giuria ha apprezzato le iniziative di GOP a favore dell'equilibrio tra vita privata e lavorativa (work-life balance) e i congedi extra per i neo-papà.

"Questo premio è per tutti noi motivo di orgoglio: da anni siamo impegnati in questo ambito e l'avere ottenuto un tale riconoscimento testimonia l'attenzione del nostro Studio nei confronti delle risorse umane e l'impegno a realizzare iniziative che contribuiscano al loro benessere", ha dichiarato Alessandra Frattini, Direttore generale dello Studio.

I premi sono stati consegnati di fronte a una platea di imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, docenti, alla presenza del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti.