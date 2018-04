Russo De Rosa Associati con Baia Silvella per l'accordo di Patent Box

Russo De Rosa Associati, attraverso un team composto dal socio Alberto Russo, Niccolò Cappellini e Pietro Cumpostu, ha affiancato Baia Silvella nella sottoscrizione con l'Agenzia delle Entrate dell'accordo preventivo per la determinazione del reddito agevolabile ai fini del regime Patent Box.

L'accordo ha avuto a oggetto l'agevolazione del marchio Baia Holiday.

L'attività dello Studio ha riguardato tutte le fasi della procedura: dalla presentazione dell'istanza di ruling per l'accesso al regime agevolativo allo studio e all'elaborazione del criterio di valorizzazione del contributo fornito dal brand, alla marginalità della società fino al contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate e alla conseguente conclusione dell'accordo.

Il gruppo "Baia Holiday" è tra i principali player in Italia nel settore dei servizi turistici di lusso "open air" e ha registrato una forte espansione nell'ultimo quinquennio.