Sampsistemi fa shopping in Francia

Assistita da DLA Piper, Sampsistemi S.r.l., tra i leader mondiali nella produzione di macchine per fili e cavi controllata da Samp, società parte del Gruppo Maccaferri - SECI S.p.A) ha sottoscritto un sale and purchase agreement per l'acquisto dell'intero capitale sociale di tre società francesi (Pourtier s.a.s, SNRT s.a.r.l. e Setic s.a.s.), una società cinese (Gauder Group China Ltd.) e di una società italiana (Gauder Group Italy s.r.l.). Nel perimetro è inoltre compresa la titolarità, indiretta, di una società statunitense, Gauder Group Inc.

Le società target sono leader mondiali nell'ambito nella costruzione e commercializzazione di macchinari per la produzione di cavi utilizzati in numerosi settori, inclusi cavi del tipo high-voltage, submarine, LAN ed automotive. L'acquisizione sarà finanziata con l'emissione di un bond interamente sottoscritto da Muzinich & Co..

DLA Piper ha assistito l'acquirente con un team internazionale e multidisciplinare (di oltre 30 professionisti) coordinato dal partner Danilo Surdi (in foto), coadiuvato dal lawyer Daniele Sotgiu per la redazione e negoziazione del sale and purchase agreement e da Sira Franzini, lawyer, e Carlos Rosquet Martinez, trainee, nonché dal lead lawyer Federico Strada, dal lawyer Andrea Garantola e dalla trainee Giulia Propersiper gli aspetti giuslavoristici e da Laurence Masseran, partner, e da Lou-Andréa Bouet, associate, per gli aspetti di diritto francese e dalla foreign legal consultant Carolyn Dong e dalla senior tax counsultantTina Xia per gli aspetti di diritto cinese.

Lo Studio Molaro-Pezzetta-Romanelli-Del Fabbro, con un team coordinato dal partner Marco Pezzetta, ha assistito il venditore Gauder Co. S.A., società di diritto belga.

Il perfezionamento dell'operazione è sottoposto a talune conditions precedent.