PORTOLANO CAVALLO: GIULIO NOVELLINI ENTRA IN QUALITA' DI OF COUNSEL

L'ingresso di Giulio Novellini rafforza l'area "Privacy & Cyber Security" dello Studio

Milano, 19 aprile 2018 – Portolano Cavallo Studio Legale annuncia l'ingresso di Giulio Novellini in qualità di of counsel; nel suo ruolo, Giulio si occuperà di privacy e data protection, Telecomunicazioni, Internet & e-commerce.

L'ingresso di Giulio Novellini si inserisce nel quadro di un ulteriore potenziamento del gruppo di lavoro "Privacy & Cyber Security" diretto dalla socia Laura Liguori. Privacy e data protection rappresentano un'area in costante evoluzione anche alla luce della prossima applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali ( GDPR) e dell'uso sempre più esteso di Internet, piattaforme social e tecnologie innovative. Giulio Novellini vanta infatti un'esperienza di oltre dieci anni in questo campo , avendo assistito in questo ambito società italiane e internazionali in materia di contezioso e compliance.

Dando il benvenuto a Giulio, Laura Liguori ha commentato: "Grazie all'arrivo di Giulio, il nostro team dedicato ad offrire assistenza e consulenza nel campo multiforme della Privacy si rafforza e si arricchisce di un abile professionista del settore. Siamo davvero lieti di poter contare da oggi sulle sue solide competenze in materia di data protection, un'area in continua evoluzione e di enorme attualità, che ha sempre costituito uno dei pilastri fondativi dell'attività dello Studio".

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Parma e in Diritto presso la Catholic University of Ávila, Giulio è iscritto all'Ordine degli Avvocati in Italia e a Madrid. Prima dell'ingresso in Portolano Cavallo, Giulio è stato Senior Associate nello studio legale internazionale Jones Day, dove ha maturato un'approfondita conoscenza in materia di data protection. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di consulente legale presso la società sportiva F. C. Internazionale Milano S. p. A.

Nel suo peculiare percorso, Giulio ha prestato consulenza in relazione a siti web e app, occupandosi di compliance online in materia di cookie, trattamento dei dati per finalità di marketing, e-commerce, trattamento transfrontaliero di dati personali e violazione di dati personali. Giulio è inoltre membro della International Association of Privacy Professionals (IAPP) e di Federprivacy