RAMPF§LEGAL revisiona il Modello Organizzativo 231 della BELECTRIC Italia dopo l'avvenuta fusione per incorporazione del Gruppo BELECTRIC nel Gruppo Innogy

RAMPF§LEGAL, con l'Avv. RA Marco Rampf, ha ottenuto l'incarico dalla BELECTRIC Italia S.r.l. di procedere ad una nuova revisione del proprio Modello Organizzativo 231 a seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione del Gruppo BELECTRIC all'interno del colosso energetico Gruppo Innogy.

La revisione del Modello Organizzativo 231 della BELECTRIC Italia S.r.l. si è resa necessaria non solo per adeguarlo alle modifiche legislative medio tempore intervenute, tra l'altro, in materia di whistleblowing e protezione dei dati personali (GDPR), ma anche al fine di adeguare la compliance aziendale ai nuovi e più elevati standards qualitativi imposti dal Gruppo Innogy, mutuando i codici etici e di condotta, le policies e i modelli organizzativi di quest'ultimo.

Il completamento della revisione del Modello Organizzativo 231 della BELECTRIC Italia S.r.l. è previsto entro il mese di giugno 2018.