Poggi & Associati e Gatti Pavesi Bianchi nell'ingresso di IMA in TMC

Il Gruppo IMA (leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè), investe nel settore dei macchinari per il confezionamento di prodotti Tissue e Personal Care. Attraverso un accordo con Matteo Gentili e alcuni soci di minoranza, l'operazione si concretizza con l'acquisto dell'82,5% delle azioni della società TMC S.p.A..

L'investimento di IMA è pari a circa 58,5 milioni di euro, da versarsi al closing previsto a maggio 2018, insieme alla sottoscrizione di contratti di opzione Put & Call sul restante 17,5%, da esercitarsi entro il mese di aprile 2023.

Nell'operazione, Poggi & Associati ha assistito IMA attraverso un team interamente coordinato dal name partner Luca Poggi. Gli aspetti legali sono stati seguiti dai partner Emanuele Gnugnoli e Monica Montironi con gli associates Massimo Castiglioni e Claudia Grilli. Gli aspetti fiscali sono stati affrontati dal partner Alessandra Dalmonte con gli associates Pasquale Murgo e Giorgio Tricoli.

TMC S.p.A..è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi, con un team guidato dal partner Gianni Martoglia e composto dalla counsel Silvia Palazzetti, dalla junior associare Elettra Vercelli Baglioni e dal trainee Lorenzo Stellini.

Nell'operazione IMA si è altresì avvalsa della consulenza di PwC, e TMC S.p.A di GCA Altium, in qualità di advisor finanziario dei venditori.