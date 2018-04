iGENIUS, 7 MILIONI DA ANGEL ITALIANI PER DIROMPERE LA BUSINESS INTELLIGENCE

Milena Prisco di CBA è stata l'advisor dell'operazione

In un anno e mezzo raccolta record per R&S e rafforzamento del team: nei prossimi mesi 30 nuove assunzioni in Italia e Svizzera.

L'Artificial Intelligence Company fondata a Milano da Uljan Sharka ricerca e sviluppa soluzioni software per innovare la business intelligence attraverso l'intelligenza artificiale.

iGenius, l'Artificial Intelligence Company Italiana che sviluppa soluzioni software per semplificare la relazione fra persone e dati,a fine marzohachiuso un ultimo aumento di capitale che porta a 7 milioni di dollari i fondi provenienti da business angel italiani per investimenti in R&S finalizzati a sviluppare tecnologie proprietarie, far crescere il team, strutturare la startup e ampliare il perimento di business. L'ultima operazione di aumento è stata finalizzata dal notaio Giovannella Condò di Milano Notai con l'avvocato storico di iGenius, Milena Prisco di CBA, che assiste la società non solo nelle operazioni straordinarie ma anche sulle tematiche ordinarie relative alla contrattualistica e alla valorizzazione dell'innovazione.

Nei prossimi mesi sono previste oltre 30 nuove assunzioni per i team delle sedi di Italia e Svizzera per soddisfare la crescita esponenziale di clienti in tutto il mondo.

Con un team di oltre 50 persone distribuito in 4 sedi tra Italia, USA, Regno Unito e Svizzera, in soli 6 mesi iGenius ha creato e messo sul mercato crystal, il primo advisor virtuale di data intelligence in collaborazione con Facebook, Google e Twitter. crystal è personalizzabile per le imprese con qualsiasi fonte di dati, ad esempio Marketing, CRM, Sales e IOT, per analizzare, interpretare e rendere disponibili questi ultimi tramite linguaggio naturale, come avverrebbe in una conversazione con un collega, semplificando al massimo la fruibilità di informazioni aggregate di un struttura complessa, riducendo i tempi di accessibilità dei dati a pochi secondi.

Trai clientici sono oltre 20.000 brand in 20 paesi - in particolare nei settori Media and Advertising, Healthcare, Energy, Sport, Finance e ICT.

Uljan Sharka, fondatore e CEO iGenius ha commentato: "Dalla nascita di iGenius abbiamo sempre pensato come startup e agito come grande azienda. Stiamosviluppando tecnologie proprietarie di Applied AI con l'obiettivo di dirompere il settore della business intelligence". E prosegue: "Per noi l'Italia si è rivelato un ecosistema ideale, soprattutto per il capitale umano: la qualità del lavoro in Italia è talmente elevata che ci ha permesso di attrarre numerosi talenti provenienti anche dall'estero. Ogni membro del nostro team è un imprenditore grazie a un programma di Stock On Milestone che si eroga in modo proporzionale alla crescita della società, valorizzando l'eccellenza".