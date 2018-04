Ashurst advisor di NordLB e Siemens Bank per il finanziamento di un impianto eolico greenfield in Basilicata sviluppato da European Energy AS assistita da Orrick

Ashurst ha assistito Norddeutsche Landesbank Girozentrale, in qualità di lender e agent, e Siemens Bank GmbH in qualità di lender, nel project financing concesso alla società Lucania Wind Energy S.r.l., da poco acquisita dalla danese European Energy AS con l'assistenza di Orrick. Parte del finanziamento è stata messa a disposizione attraverso una provvista di KfW.

Il finanziamento è finalizzato alla costruzione di un impianto eolico di potenza di 39 MW in Basilicata, uno dei pochi impianti eolici in Italia in fase di costruzione e che beneficia della tariffa incentivante.

Ashurst ha prestato assistenza agli istituti finanziatori a 360°, per il contratto di finanziamento, gli altri documenti finanziari ed i contratti di progetto tra cui quelli di costruzione e gestione dell'impianto; Orrick ha invece assistito European Energy AS affiancando un team legal/transactional interno.

Il team di Ashurst è stato guidato dal socio Carloandrea Meacci, assistito dalla senior associate Federica Periale per la documentazione finanziaria e di progetto, nonché dalla counsel Elena Giuffrè con l'associate Pamela Infantino per parte amministrativa, coadiuvati dai trainee Da Sol Choi, che ha svolto un ruolo di assistenza a Federica Periale nel coordinamento di tutte le attività, Gianluca Medina, Paolo Piccirilli e Ilaria Rosa.

Il team di Orrick è stato guidato da Carlo Montella, partner e global Deputy Business Unit Leader del dipartimento Energy & Infrastructure, e composto dalla partner Cristina Martorana, per gli aspetti di diritto amministrativo e regolatorio, dall'associate Marcello Montresor e dal trainee Ignazio d'Andria, per la documentazione finanziaria, che hanno affiancato un team interno di European Energy AS composto da Alessandro Migliorini, Federica Bisol, Benedikt Fraitzl e Christina Hey.