Carlo Cosmelli promosso socio in WFW

L'Avv. Carlo Cosmelli, con effetto dal 1° maggio, è entrato a far parte della partnership dello studio internazionale Watson Farley & Williams (WFW), guidato in Italia dall'Avv. Eugenio Tranchino.

La nomina si inserisce nel contesto delle promozioni internazionali annuali di Studio che quest'anno ammontano a 9, portando a 7 il numero dei soci di WFW in Italia ed a 167 il numero complessivo dei soci WFW a livello globale.

Con un Master of Laws (LL.M.) in Corporate Finance conseguito presso la "Northwestern University School of Law" di Chicago, l'Avv. Cosmelli inizia a collaborare presso primari studi italiani nel 2001 per poi approdare in WFW nel 2010.

Specializzato in diritto commerciale con particolare riferimento alla consulenza societaria ordinaria ed in ambito di operazioni straordinarie nazionali e transnazionali, nonché alla contrattualistica di settore, l'Avv. Cosmelli assiste società nazionali ed estere prevalentemente nei settori Energy - Infrastructure, Life Science e Real Estate.