Elexia avvocati & commercialisti scelta da Technology Hub, l'evento professionale delle tecnologie innovative, per parlare di Blockchain

Durante la manifestazione Elexia promuoverà appuntamenti quotidiani dedicati al tema della Blockchain, della sicurezza nell'era del GDPR, delle criptovalute e del fenomeno delle ICO

L'Avv. Giulio Graziani, responsabile della practice Corporate Compliance e Tech Law di Elexia avvocati & commercialisti, ha siglato un accordo con Senaf, ente fieristico promotore di Technology Hub, l'evento professionale delle tecnologie innovative, che si terrà a Milano dal 17 al 19 maggio 2018 al MiCo - fieramilanocity.

Secondo l'accordo, l'Avvocato Graziani gestirà ogni giorno, all'interno dello spazio conferenze della manifestazione, il programma degli incontri e workshop dedicati al focus Blockchain, processo tecnologico e innovativo divenuto ormai fondamentale nell'implementazione dei processi aziendali o nell'avvio di nuove iniziative imprenditoriali 4.0.

Gli argomenti spazieranno dall'introduzione della tecnologia Blockchain, ovvero database strutturati in blocchi collegati tra loro in rete per la gestione di transazioni condivisibili; alla sicurezza nell'era del GDPR, al Bitcoin e le nuove criptovalute come Ethereum, che permettono scambi con moneta digitale; sino al fenomeno delle ICO (Initial Coin Offert), ovvero l'ultima e innovativa modalità di finanziamento per iniziative tecnologiche.

Durante gli incontri verranno portati all'attenzione del pubblico casi pratici di utilizzo di Blockchain applicati, in particolare, al settore del food, del real estate e del charity.

Per aggiornamenti su orari e tematiche: http://www.technologyhub.it/it/programma-convegni/

Per scaricare il biglietto omaggio per assitere ai convengi e visitare la fiera: http://www.technologyhub.it/it/biglietto-ingresso-omaggio/

