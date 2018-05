Latham & Watkins e BonelliErede nel passaggio di NTV a Global Infrastructure Partners

BonelliErede ha assistito Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori e i suoi azionisti nel closing della vendita delle azioni all'investitore internazionale specializzato in infrastrutture Global Infrastructure Partners (GIP), affiancato da Latham & Watkins.

Il perfezionamento dell'operazione – che ha un controvalore complessivo di 1,98 miliardi di euro – segue il contratto di compravendita già sottoscritto lo scorso 11 febbraio 2018.

Nella stessa data, gli azionisti MDP Holding Uno S.r.l., MDP Holding Tre S.r.l., Partind Tre s.r.l., MAIS S.p.A., PII1 S.à r.l. e Nuova Fourb S.r.l hanno reinvestito nella società veicolo acquirente di Italo, GIP Neptune S.p.A., sottoscrivendo un aumento di capitale per un totale di 150 milioni di euro, pari al 7,74% del capitale sociale.

A seguito di tali operazioni, si è svolta l'Assemblea totalitaria di Italo che ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. Il CdA ha confermato inoltre Luca Cordero di Montezemolo alla Presidenza e nominato Flavio Cattaneo come Amministratore Delegato.

Latham & Watkins ha assistito Global Infrastructure Partners con un team cross-border guidato dai partner Stefano Sciolla, David Walker, Giovanni B. Sandicchi e Antonio Coletti con gli associate Giovanni Spedicato, Linzi Thomas, Guido Bartolomei, Valerio Di Mascio, Michele Golinelli, Marta Vella e Carlotta Artioli per i profili corporate e Cesare Milani e Bianca De Vivo per gli aspetti regolamentari. Il partner Luca Crocco con l'associate Alessio Aresu hanno prestato assistenza in merito ai profili antitrust.

BonelliErede ha affiancato NTV e gli azionisti con un team corporate coordinato dai partner Carlo Montagna ed Elena Busson e composto da Francesca Pietanza e Matteo Sica Fiorillo. Francesco Anglani, partner, e Giorgio Bitonto, senior associate, hanno curato gli aspetti antitrust.