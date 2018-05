LCA nell'integrazione tra Sailogy e Antlos

Il team di Emerging Companies & Venture Capital di LCA Studio Legale, con Andrea Messuti e Stefano Giannone Codiglione, ha agito in qualità di deal counsel nell'operazione di integrazione societaria e di business fra i due principali portali operanti nel mercato del noleggio di barche a scopo turistico e lei-sure, Sailogy e Antlos.

La sinergia tra Sailogy, leader dell'industria professionale, e Antlos, protagonista nel mondo "peer-to-peer", consentirà di rispondere alla crescente domanda di turisti e viaggiatori che, da ora in poi, po-tranno contare su un'offerta molto più ampia, che spazierà dal noleggio di barche con e senza skipper a vere e proprie vacanze di breve, media e lunga durata, anche in crociera.