WHITE & CASE E LATHAM & WATKINS NELL'EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA HIGH YIELD DA €225 MILIONI E NELLA LINEA DI CREDITO SSRCF DA €30 MILIONI DI GAMENET GROUP

Gli studi legali internazionali White & Case e Latham & Watkins hanno prestato assistenza nel contesto dell'emissione obbligazionaria high yield da €225 milioni di Gamenet Group S.p.A. con tasso variabile e scadenza 2023. Le obbligazioni, emesse a norma dell'articolo 144A e della Regulation S del Securities Act, saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. Parte dei proventi dell'emissione obbligazionaria è stata utilizzata per riacquistare le €200 milioni 6% senior secured guaranteed notes con scadenza 2021.

La società ha inoltre stipulato una nuova linea di credito c.d. super senior revolving da €30 milioni per supportare il fabbisogno circolante del gruppo.

White & Case ha assistito Gamenet per tutti aspetti di diritto statunitense, inglese e italiano con un team che ha compreso i partner Michael Immordino, Ferigo Foscari, Iacopo Canino, James Greene e gli associate Robert Becker Lorenzo Colombi Manzi e Alessandro Piga.

Latham & Watkins ha assistito i joint bookrunner UniCredit Bank, Credit Suisse, Banca IMI e Nomura, e i co-lead manager Banca Akros S.p.A. - Gruppo BANCO BPM e Intermonte SIM S.p.A., con un team cross-border guidato dal partner Jeff Lawlis e composto dagli associate Roberto Reyes Gaskin, Christina Hatinoglu e Camillo Di Donato per i profili di diritto statunitense, i partner Marcello Bragliani e Ross Pooley, il counsel Anthony Kay, gli associate Alessia De Coppi, Louise Duncan, Giuseppe Atria e Eleonora Baggiani per gli aspetti di diritto finanziario Italiano e inglese, e gli associate Cesare Milani e Bianca De Vivo per i profili regolamentari relativi all'operazione. Il partner Antonio Coletti e gli associate Guido Bartolomei e Marco Bonasso hanno curato gli aspetti corporate di Diritto italiano.

Lo studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha seguito gli aspetti fiscali dell'emissione obbligazionaria con un team composto dal partner Giovanni d'Ayala Valva e dagli associate Federico Reda e Marco Romiti.