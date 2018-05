GLI STUDI COINVOLTI NELL'INGRESSO DI AUGUSTEA IN STAR BULK CARRIERS

Il gruppo Augustea ha sottoscritto un accordo di scambio di partecipazioni con Star Bulk Carriers Corp (Nasdaq: SBLK) in virtù del quale 16 navi adibite al trasporto di carico secco di proprietà di società dei gruppi Augustea, York e Bunge, saranno trasferite al gruppo Star Bulk in cambio di un pacchetto di azioni pari a circa il 14% del capitale della stessa società, quotata alla borsa Nasdaq di New York.

Il Gruppo Augustea è stata assistita sugli aspetti di fiscalità italiana da L&P - Ludovici Piccone & Partners con i soci Paolo Ludovici e Michele Aprile, da Zizzo e Associati con il Prof. Giuseppe Zizzo e il socio Chiara Sozzi e dal dott. Piero de Stefano.



L&P - Ludovici Piccone & Partners conta attualmente un team di 30 professionisti. Oltre ai name partner Paolo Ludovici e Pietro Piccone Ferrarotti, i partner sono Michele Aprile, Loredana Conidi, Giammarco Cottani, Andrea Iannaccone, Andrea Prampolini, Stefano Tellarini e, presso la sede di Londra, Luca Formica.

Associazione professionale indipendente, offre consulenza su tutte le aree della fiscalità nazionale e internazionale per clienti privati e corporate.