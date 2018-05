Software per la gestione dell'adempimento GDPR in cloud



Con Agyo Privacy adeguarti al nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDRP) non sarà un problema.

Cambiano le regole sul trattamento dei dati personali: Aziende, Professionisti, Associazioni ed Enti Pubblici dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni e implementare nuovi processi per essere conformi agli obblighi entro il 25 maggio 2018.

A seguito dell'entrata in vigore del GDPR, il titolare del trattamento di dati personali (es. dati dei propri dipendenti elaborati per i cedolini paga, dati dei contribuenti elaboratori per le dichiarazioni fiscali, etc.), sarà tenuto ad adottare tutti i comportamenti previsti dal GDPR per garantire la protezione dei dati personali (ad es. censire i trattamenti di dati personali, informare gli interessati e raccogliere il relativo consenso, assegnare ruoli e responsabilità, effettuare l'analisi dei rischi ed adottare le più opportune misure di sicurezza, ecc.).

Con questo software potrai produrre tutti i documenti necessari con la certezza di essere in regola.



