"Lex & the city", il Festival del Diritto che si terrà a Verona

Lo Studio Lambertini & Associati è promotore dell'iniziativa che vuole diventare un appuntamento annuale di confronto nella città scaligera.

Presentato a Palazzo Barbieri il primo Festival del Diritto "Lex & the city", alla presenza del Comitato promotore dell'iniziativa capitanato dall'Avvocato Lamberto Lambertini, alla presenza del Sindaco di Verona Federico Sboarina e dell'Assessore alla Cultura Francesca Briani.

L'idea dell'Avv. Lambertini parte dalla volontà di organizzare a Verona un festival annuale del diritto, che coinvolga giuristi e cittadini per discutere di un diritto capito, condiviso e partecipato; che coinvolga pratici del diritto ed economisti, per interpretare la regola giuridica come un elemento strutturale del mercato e della sua efficacia; che coinvolga esperti di psicologia comportamentale, studenti e soprattutto cittadini.

Per la prima edizione, che si svolgerà nel mese di maggio del 2019, il titolo delle giornate prescelto è Il diritto alla buona amministrazione", mentre per l'anno successivo il Comitato promotore ha deciso che la ricerca si incentrerà su "Diritto al futuro". Gli organizzatori prevedono le giornate articolate in dibattiti e seminari dall'approccio multidisciplinare, affidati a voci di rilevanza nazionale e internazionale, esperti della buona amministrazione nelle sue più varie applicazioni.

L'obiettivo del Festival - spiega l'Avv. Lamberto Lambertini - sarà quello di fare di Verona un luogo internazionale di incontro sui temi più attuali del diritto e della sua applicazione, coinvolgendo giuristi e cittadini in una discussione su un diritto capito, condiviso e partecipato.

Oltre ai sopracitati Lamberto Lambertini, Sboarina e Briani, fanno parte del Comitato promotore anche il prof. Nicola Sartor, Magnifico Rettore dell'Università di Verona; il dott. Nicola Marino, presidente del Consiglio Notarile di Verona; il dott. Alberto Mion, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona; l'avv. Alessandro Rigoli, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Verona; l'avv. Debora Cremasco, partner dello Studio legale Lambertini & Associati, ed il prof. avv. Stefano Troiano.

Lo Studio legale Lambertini e Associati ha il proprio quartier generale a Verona e sedi a Vicenza, Milano e Roma. Lo Studio dedica la propria attività prevalente alla consulenza e all'assistenza a società, istituti bancarie, e amministrazioni.

Lo Studio può contare su 12 professionisti specializzati in diritto societario e contrattuale, diritto amministrativo, al diritto industriale, diritto bancario finanziario e dei mercati mobiliari.