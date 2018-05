L'avv. Cristiano Cominotto relatore del pannel relativo al Jobs Act



L'avv. Cristiano Cominotto – Managing Partner di ALAssistenzaLegale.it, partecipa alla American Bar Association Section of Labor & Employment che si terrà a Milano dal 6 al 10 maggio 2018.

La serie di conferenze e incontri in programma nei 5 giorni, si terrà presso il Four Seasons Hotel di Milano, il quale sarà il palcoscenico che vedrà i migliori avvocati e operatori di Diritto del Lavoro in rappresentanza di imprese, sindacati e agenzie governative, nonché legali di impresa e membri del mondo accademico.

Tra i temi che verranno affrontati spicca l'analisi dei cambiamenti del mercato del lavoro in Italia in seguito all'introduzione del Jobs Act del 2015, prevista per lunedì 7 maggio dalle 9.00, e alla quale l'avv. Cominotto parteciperà come relatore. Ma si analizzeranno anche tematiche come il Whistleblowing e le sue differenze tra US e UE, oltre alle discriminazioni di stampo sessuale negli ambienti lavorativi e all'impatto dell'immigrazione nel mondo del lavoro. Ma si discuterà anche di come il Diritto del Lavoro debba raffrontarsi con le nuove sfide legate alla Gig Economy e all'Intelligenza Artificiale.

"Sono come sempre molto lieto di condividere esperienze e know how con i colleghi dell'ABA. – spiega l'avv. Cominotto - Con alcuni dei quali ho il piacere di confrontarmi durante tutto l'anno, come i colleghi di LINEE (Lawyers International Network for Employees and Executives) Wayne Outten – Managing Partner di Outten & Golden e Clive Howard di Salter and Gordon, per citarne alcuni. Gli incontri di Milano saranno un'ottima occasione formativa e professionale per tutti i partecipanti."