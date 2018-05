NEGRI-CLEMENTI: GILBERTO CAVAGNA DI GUALDANA RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Negri-Clementi, "boutique legale" guidata da Annapaola Negri-Clementi, annuncia l'ingresso dell'avvocato Gilberto Cavagna di Gualdana come responsabile del Dipartimento di Diritto della Proprietà Intellettuale.

L'avvocato Cavagna di Gualdana, con oltre 17 anni di esperienza, ritorna con il nuovo incarico presso Negri-Clementi Studio Legale Associato. L'avvocato ha collaborato con i dipartimenti di proprietà intellettuale di alcuni primari studi italiani (Bonelli Erede e MilaLegal) e interazionali (Lovells, ora HoganLovells) ed è stato referente all'interno di Expo 2015 S.p.A. per i profili IP legati alla manifestazione Expo Milano 2015.

Specializzato nel diritto della proprietà intellettuale, con particolare riferimento all'assistenza stragiudiziale e nella difesa giudiziale in materia di marchi e diritto d'autore, Cavagna di Gualdana assiste regolarmente società nazionali ed estere attive nel mondo della moda, dello sport, dell'arte e dell'editoria, nonché imprese attive in campo alimentare e vitivinicolo, nella tutela e valorizzazione dei propri asset IP. L'avvocato ha inoltre una consolidata esperienza nel diritto dell'arte e dei beni culturali e si occupa inoltre di diritto della pubblicità e della tutela del know-how.

"Sono veramente felice di riprendere la mia attività professionale con i colleghi di Negri-Clementi Studio Legale Associato con i quali ho sempre condiviso obiettivi e valori" osserva Gilberto Cavagna.

«Il settore del diritto della proprietà intellettuale è cruciale nella consulenza nell'ambito del diritto di impresa e fondamentale nella tutela dei nostri clienti." – commenta Annapaola Negri-Clementi – "Infatti la protezione dei propri dati, dei propri diritti intellettuali e del know-how è strategicamente imprescindibile per tutte le aziende, anche in vista della crescente presenza di società in fase di start-up e scale-up ad alto contenuto tecnologico-digitale. L'expertise dell'avvocato Cavagna di Gualdana si integra perfettamente a quella dei professionisti dello Studio al fine di rafforzare e consolidare la nostra offerta di servizi e consulenza."