Orrick assiste la famiglia Marconi nella cessione di due stabilimenti del Gruppo Marconi a STEF

Orrick ha assistito la famiglia Marconi nella cessione degli stabilimenti di Fidenza e Ascoli Piceno del Gruppo Marconi, uno dei principali player in Italia nel mondo della logistica refrigerata, a STEF, gruppo francese quotato leader in Europa nella logistica del freddo, assistito nell'operazione da NCTM.

In particolare, è stata ceduta una delle maggiori piattaforme di logistica surgelata d'Europa, situata a Fidenza (Parma), ed un impianto logistico situato ad Ascoli Piceno, per un volume di stoccaggio di 1,3 milioni m3 totali. L'accordo stabilisce inoltre la cessione delle attività di logistica e trasporto svolte nei due siti, le quali rappresentano un fatturato di oltre 50 milioni di Euro.

Questa operazione consente alla famiglia Marconi di focalizzarsi sulle proprie attività di logistica nel centro Italia, continuando ad operare attraverso la propria piattaforma "storica" di San Benedetto del Tronto e attraverso il centro logistico Orlando Marconi (sito a Monteprandone – AP).

Il team Orrick era coordinato dal Partner Guido Testa e dalla Senior Associate Emanuela Longo, coadiuvati da Federica Giorleo, Alberto Agnello e Pietro Parrocchetti. La partner Cristina Martorana ha seguito gli aspetti immobiliari e amministrativi. Il team tax, composto dal partner Alessandro Mainardi e da Paolo Tartaglia, si è occupato degli aspetti fiscali, congiuntamente al dr. Angelo Collina di Castel di Lama (AP). L'of counsel Mario Scofferi ha seguito, insieme a Cristina Del Papa, gli aspetti giuslavoristici.

Ethica Corporate Finance, con un team composto da Cosimo Vitola, Stefano Pastore e Marco Coppola, ha assistito la famiglia Marconi in qualità di advisor finanziario esclusivo