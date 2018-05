FRANZOSI DAL NEGRO SETTI CON UN'AZIENDA DI MODA UMBRA VINCE A FIRENZE

Franzosi Dal Negro Setti, con un team composto dal professor Mario Franzosi, socio fondatore, e da Anna Maria Stein, partner dello studio, insieme a Zeno Renzacci, del foro di Perugia, hanno difeso vittoriosamente un'azienda di moda umbra, contro un'altra azienda di moda umbra,

innanzi al Tribunale di Firenze.

Il Tribunale di Firenze ha rigettato le domande svolte dalla controparte nei confronti del cliente per atti di concorrenza sleale e contraffazione di modelli comunitari non registrati. Nello specifico, il cliente veniva accusata di aver imitato e messo in commercio capi di abbigliamento del tutto simili a quelli di alcune precedenti collezioni della controparte, oltre che di aver ripreso "l'allestimento e il concept dei punti vendita, le caratteristiche dell'etichettatura e del packaging dei prodotti, …. aver imitato pedissequamente iniziative promozionali della stessa con la proposizione di identici gadget; che, nella stessa ottica, la convenuta posizionava strategicamente alcuni propri punti vendita e corner shop in prossimità di quelli dell'attrice"; chiedendo, per questo il ritiro dal commercio, la distruzione dei capi e il risarcimento danni.



Il Tribunale ha respinto tutte le richieste della controparte in quanto infondate, ed ha rigettato la domanda riconvenzionale del cliente. La decisione è soggetta ad appello.

"Si tratta di una sentenza importante" commenta Anna Maria Stein, " che affronta il tema attuale ed interessante della portata e dei limiti della tutelabilità' dello stile nella moda".