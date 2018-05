Simmons & Simmons e Chiomenti nel US Private Placement di IEN

Simmons & Simmons ‎e Chiomenti hanno prestato assistenza con riferimento allo US private placement di due prestiti obbligazionari per un ammontare complessivo di ‎€36 milioni,‎ emessi da Italian Entertainment Network S.p.A. (IEN) e collocati presso investitori istituzionali statunitensi appartenenti al gruppo Prudential (Pricoa Capital Group).

I due prestiti obbligazionari, i) per €26 milioni emessi in un'unica tranche e ii) per €10 milioni emessi in più tranche, sono assistiti da garanzie reali (c.d. "secured"), hanno una durata di 5 e 6 anni, con scadenza aprile 2023 ed aprile 2024, e sono stati quotati presso la Borsa di Vienna.‎ Le emissioni sono parte di un "Accordion facility" della durata di 2 anni, che prevede la potenziale emissione di obbligazioni destinate al gruppo Pricoa per ulteriori US$36 milioni.

Il team multidisciplinare di Simmons & Simmons che ha assistito Pricoa Capital Group ha incluso i partner Davide D'Affronto, Nicholas Lasagna, Paola Leocani e Augusto Santoro, oltre a Romeo Battigaglia per l'assistenza regolamentare e che segue Pricoa Capital Group sin dall'apertura della sede italiana. Il team ha inoltre incluso l'of counsel Fabrizio Dotti, i supervising associate Maria Ilaria Griffo e Pietro Magnaghi e l'associate Paolo Guarneri.

Il team di Chiomenti che ha assistito IEN ha incluso i partner ‎Filippo Cecchetti, Marco Di Siena e Gregorio Consoli, il counsel Fraser Wood, i senior associate Benedetto La Russa e Cosimo Paszkowski e gli associate Marco Reale, Alessandra Biotti e Maurizio Fresca.

Inoltre, lo studio Morgan, Lewis & Bockius ha assistito Pricoa.