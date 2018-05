Flossbach von Storch nomina Arcangelo Barletta Director Fund Sales in Italia

Flossbach von Storch nomina Arcangelo Barletta, 45 anni, Director Fund Sales in Italia. Barletta, si occuperà di sviluppare le attività di Flossbach von Storch Invest S.A. in Italia.

"Siamo contenti di accogliere Arcangelo Barletta nel nostro team e di usufruire della sua esperienza, afferma Dirk von Velsen, membro del consiglio d´amministrazione di Flossbach von Storch Invest S.A. "In tal modo potremo migliorare il servizio offerto ai nostri partner locali." Prima di raggiungere Flossbach von Storch, Barletta ha ricoperto per gli ultimi 9 anni la carica di Country Manager per l´Italia e Ticino presso Standard Life Investments. In precedenza, ha lavorato tra l´altro presso New Star Management e Nordea Investment Funds.

I fondi d´investimento di Flossbach von Storch sono distribuiti oltre all´Italia, anche in Germania, Svizzera, Austria, Belgio, Lussemburgo e Spagna.



Flossbach von Storch Flossbach von Storch Invest S.A., fondata nel 2012, è responsabile della gestione e della distribuzione dei fondi Flossbach von Storch in Italia e in altri paesi europei sotto il passaporto europeo UCITS. La sua casa madre, Flossbach von Storch AG è una società di gestione indipendente leader in Germania. Flossbach von Storch è fin dalla sua fondazione nel 1998, specializzata nella gestione attiva e strategia multi-asset. La società appartiene ai fondatori Dr. Bert Flossbach e Kurt von Storch e da altri manager.

www.fvs-fonds.com