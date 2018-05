OPTIMA ACQUISISCE GIUSO

OPTIMA, leader mondiale nella produzione di ingredienti per il gelato con il marchio MEC3 e nelle decorazioni per pasticceria con il marchio Modecor, annuncia l'acquisizione di Giuso Guido S.p.A., storica azienda specializzata nella produzione di composti per gelateria e pasticceria artigianali con sede a Bistagno (AL).

"Giuso è una realtà di eccellenza, riconosciuta sul mercato per l'alta qualità dei suoi prodotti, con cui condividiamo valori comuni di innovazione e tradizione, qualità, trasparenza e passione – ha dichiarato Claudio Riva, CEO di OPTIMA. – A seguito di questa acquisizione, che arricchisce ulteriormente il nostro patrimonio di eccellenza e know-how, lavoreremo per valorizzare ancora di più questo marchio storico a partire dalla presenza a Sigep 2019, e per rafforzare l'offerta e la presenza di OPTIMA in Italia e nel mondo"

L'ingresso di Giuso in OPTIMA costituisce una perfetta integrazione sia con il business di MEC3 negli ingredienti per gelato, sia con quello di Modecor, punto di riferimento nella produzione di decorazioni per pasticceria, acquisita lo scorso anno, completando l'offerta e andando a definire un posizionamento preciso di OPTIMA quale punto di riferimento di eccellenza del "Made in Italy" nei settori complementari di gelateria e pasticceria.

Questa è la seconda acquisizione da quando Optima è entrata a far parte di Charterhouse Capital Partners LLP, una delle principali società di private equity in Europa, che quindi porta il Gruppo a circa 190 milioni di euro di fatturato.

Gli advisor coinvolti nell'operazione per conto di OPTIMA sono stati Fineurop Soditic per gli aspetti M&A, New Deal Advisors per due diligence finanziaria e fiscale, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners quale advisor legale nelle persone di Luca Spagna e Stefano Bucci, Alix Partners sugli aspetti strategici. Giuso è stata assistita da Antonio Corbani (FA Capital) in qualità di advisor finanziario e per gli aspetti legali e fiscali dallo Studio Gitti, nelle persone di Stefano Roncoroni - Partner, Jessica Fiorani - Senior Associate e Gianluigi Strambi - Tax Counsel.